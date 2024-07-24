Замгенпрокурора РФ потребовал избавить Первоуральск от грязной воды

Он высказал озабоченность из-за подтопления городских подвалов канализационными стоками и низкого качества воды. В связи с этим Сергей Зайцев поручил установить причины ненадлежащей работы станции очистки воды.
Кроме того, замгенпрокурора поручил проанализировать данные о наличии в Свердловской области несанкционированных мест размещения отходов и принять меры к их ликвидации. Также на заседании поднимались вопросы содержания жилого фонда, ветхого и аварийного жилья, а также предоставления жилых площадей ненадлежащего качества для детей-сирот.
Напомним, в начале года первоуральский «Водоканал» возглавлял Артур Гузаиров, которого в феврале отстранил от должности мэр Игорь Кабец за крупные аварии в системе водоснабжения города. После этого организацию возглавил Денис Ярин, но недавно неожиданно подал в отставку — накануне директором «Водоканала» был назначен экс-мэр Кургана Павел Кожевников, который работает в нем с весны 2024 года. Проблемы с водоснабжением в Первоуральске наблюдаются с 2023 года.