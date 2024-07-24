Замгенпрокурора РФ потребовал избавить Первоуральск от грязной воды

Напомним, в начале года первоуральский «Водоканал» возглавлял Артур Гузаиров, которого в феврале отстранил от должности мэр Игорь Кабец за крупные аварии в системе водоснабжения города. После этого организацию возглавил Денис Ярин, но недавно неожиданно подал в отставку — накануне директором «Водоканала» был назначен экс-мэр Кургана Павел Кожевников, который работает в нем с весны 2024 года. Проблемы с водоснабжением в Первоуральске наблюдаются с 2023 года.