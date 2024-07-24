Вице-мэр и главы округа посетили места возможных подтоплений в Иркутской области

— Помощь администрации оказывают ТОСы «Мельниково» и «Черемушки». Они постоянно находятся на связи с местными жителями. При необходимости лицей № 1 и школа № 71 готовы развернуть пункты временной дислокации людей. Комитетом разработаны памятки по действиям в чрезвычайной ситуации с телефонами экстренных служб. Наши сотрудники раздают их населению, — подчеркнул председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.