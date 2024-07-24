Вице-мэр и главы округа посетили места возможных подтоплений в Иркутской области

Вице-мэр Андрей Южаков, главы округов, а также представители МЧС посетили места возможных подтоплений в Ленинском и Свердловском районах. Встреча состоялась на местах подъёма уровня воды в реке Иркут. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
Сначала делегация посетила поселок Селиваниха, в котором улицу Пляжную периодически топило в предыдущие годы. Сейчас там стоят защитные сооружения, которые перекрывают выход воды к жилым домам. Далее поехали в поселок Мельниково, где были подтоплены низменные участки дороги.
— Помощь администрации оказывают ТОСы «Мельниково» и «Черемушки». Они постоянно находятся на связи с местными жителями. При необходимости лицей № 1 и школа № 71 готовы развернуть пункты временной дислокации людей. Комитетом разработаны памятки по действиям в чрезвычайной ситуации с телефонами экстренных служб. Наши сотрудники раздают их населению, — подчеркнул председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.
В случае возникновения экстренных ситуаций следует обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Ленинский и Свердловский районы Иркутска могут попасть в зону подтопления.