Исчезла бесследно: в Омске третьи сутки продолжаются поиски 15-летней москвички

Что известно об исчезновении.
Евангелина Алешкова приехала в Омск из Москвы вместе со своей семьей: мама, папа, Евангелина и младшие дети. Остановились в гостинице «Ника».
Уже перед самым вылетом домой, в обед 22 июля, семья отправилась гулять в парк. Как рассказал папа девочки «12 каналу», сразу старшую дочь с собой не взяли — не смогли дозвониться. Однако девочка присоединилась к ним позже.
К тому моменту Евангелина уже собрала рюкзак для полета, ручную кладь она взяла с собой, а семья вернулась в отель собрать вещи. Затем родные Евангелины немножко погуляли в парке и стали звонить дочери, однако ее телефон уже был отключен. К тому моменту, по словам отца девочки, он был заряжен на 65% и отключиться сам собой просто не мог.
Глава семьи остался в Омске искать дочь, мать девочки вместе с младшими детьми улетела в Москву, чтобы оставить их у родственников. Сегодня ночью женщина вернулась.
Родители начали искать Евангелину сразу же, к поискам присоединился охранник отеля, затем — полиция, волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас».
Вчера девочку искали служебные собаки, поиски велись и с помощью беспилотника. Опрошены возможные очевидцы и свидетели. Кроме лесного массива, обследовалась акватория Иртыша и береговая линия.
«На данный момент в поиске приняли участие 117 человек, они выполнили уже 34 задачи. 11 групп — на автомобилях или самокатах, в поиске участвовал конный расчет. Группами было пройдено 414 километров», — сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Поиск продолжался до 4 утра сегодняшнего дня, результата эти мероприятия не дали.
Сегодня с 10:00 поиск девочки возобновили и полиция, и волонтеры. В местах массового скопления людей расклеены ориентировки, осмотрен лесной массив в парке Победы и вокруг территории «Ники», ведется работа по исследованию записей с камер видеонаблюдения. На записи одной из них, расположенной на отеле, Евангелину увидели, больше никаких зацепок пока нет. Планируется, что будут отсмотрены записи всех городских камер и видеорегистраторов.
Сейчас, чтобы расширить зону поисков, поисковые отряды приглашают присоединиться к ним всех неравнодушных.
Омичи активно обсуждают ЧП в социальных сетях. Один из пользователей сообщил, что рядом с «Никой» строятся коттеджи и предложил поискать девочку там.
Первая версия — девочка обиделась на родителей и убежала. Такие случаи в Омске нередки. Пока родители сходят с ума, подростки зависают у знакомых и друзей и благополучно находятся через несколько дней. Однако в случае с Евангелиной это маловероятно. Друзей в Омске у нее нет, по словам родителей, девочка — домашний ребенок. Ранее она никогда не уходила из дома и не отключала телефон. Все вещи Евангелины, за исключением немногих мелочей в рюкзаке, остались в отеле.
Отец девочки склоняется к тому, что дочка попала в беду. Как и многие подростки, она никогда не расставалась с телефоном, кроме того, с собой у нее была зарядка. И если она до сих пор не вышла на связь с родными, то только потому, что сделать этого по каким-то причинам не может.
В правоохранительных органах не исключают, что против ребенка могли быть совершены противоправные действия. По факту исчезновения школьницы заведено уголовное дело, расследование на контроле у прокуратуры.
Прямо возле отеля расположен один из притоков Иртыша, однако вряд ли Евангелина отправилась туда купаться — погода была нежаркой, купальника с собой у нее не было.
Могла ли она заблудиться? Вполне. Территория парка Победы, без учета прилегающей к ней лесной территории возле «Ники» составляет около 300 га.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», если вы готовы присоединиться к поиску Евангелины, приезжайте в штаб, расположенный по адресу: г. Омск, парковка парка Победы. Координаты точки сбора: 54.965869, 73.351700 Обязательно иметь с собой удобную закрытую одежду (плюс комплект сменной) и высокую обувь для выполнения задач в природной среде.
Если вы не готовы выйти на задачи, но хотите помочь в поиске, вы можете передать в штаб: — белую бумагу А4; — скотч; — файлы/мультифоры; — алкалиновые батарейки типа АА; — репелленты; — дождевики; — перекусы для поисковиков; — воду в бутылках 0,5 и 5 литров.
Также очень необходима печать цветных ориентировок. Если вы или ваши знакомые могут помочь — свяжитесь с инфоргом поиска Татьяной 8 −923−676−00−45.