Исчезла бесследно: в Омске третьи сутки продолжаются поиски 15-летней москвички

Отец девочки склоняется к тому, что дочка попала в беду. Как и многие подростки, она никогда не расставалась с телефоном, кроме того, с собой у нее была зарядка. И если она до сих пор не вышла на связь с родными, то только потому, что сделать этого по каким-то причинам не может.