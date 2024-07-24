Собянин поддержал проведение конкурса на соискание национальной премии «Вызов»

Власти Москвы поддержат организацию ежегодной национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Постановление об этом подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.
Награда была учреждена в 2023 году фондом развития научно-культурных связей «Вызов». В качестве партнеров мероприятия выступают московское правительство, госкорпорация «Росатом» и фонд «Росконгресс».
Получить данную награду могут ученые, инженеры и изобретатели, разработки которых имеют высокий потенциал для изменения жизни людей к лучшему. Другим критерием является горизонт практического внедрения, который не превышает 10 лет.
К числу претендующих на премию разработок относятся технологии будущего, которые влияют на различные аспекты жизни человека. Они могут быть связаны с такими сферами, как здравоохранение, коммуникации, логистика, энергетика и многими другими.