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Собянин поддержал проведение конкурса на соискание национальной премии «Вызов»

Мэр столицы подписал соответствующее постановление.

Источник: ThisisEngineering

Власти Москвы поддержат организацию ежегодной национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Постановление об этом подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Награда была учреждена в 2023 году фондом развития научно-культурных связей «Вызов». В качестве партнеров мероприятия выступают московское правительство, госкорпорация «Росатом» и фонд «Росконгресс».

Премия присуждается в области физики, математики, материаловедения, наук о жизни, компьютерных и прочих наук.

Получить данную награду могут ученые, инженеры и изобретатели, разработки которых имеют высокий потенциал для изменения жизни людей к лучшему. Другим критерием является горизонт практического внедрения, который не превышает 10 лет.

К числу претендующих на премию разработок относятся технологии будущего, которые влияют на различные аспекты жизни человека. Они могут быть связаны с такими сферами, как здравоохранение, коммуникации, логистика, энергетика и многими другими.

Собянин Сергей
наука