Проспект Славского и улица Лиозновой появятся в Москве — Собянин

Безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному в Краснопахорском районе в ТиНАО, присвоено наименование «Улица Лиозновой» в память о кинорежиссере, сценаристе и педагоге, народной артистке СССР Татьяне Лиозновой. Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка «Москино» в Красной Пахре — крупнейшей площадки для проведения натурных съемок под открытым небом.