В Башкирии женщина украла собаку и уехала с ней на электричке

Собака сорвалась с поводка и побежала в сторону электрички, где ее взяла на руки неизвестная женщина. Вместе с ней она зашла в электричку и уехала. Хозяйка спаниеля обратилась в транспортную полицию. Материальный ущерб для семьи составлял 45 тысяч рублей — собака была куплена в Москве в 2022 году.