В Башкирии женщина украла собаку и уехала с ней на электричке

В полицию обратилась жительница Иглино, которая рассказала, что ее собаку украла неизвестная женщина. Заявительница с собакой породы тибетский спаниель по кличке Полкан находились на платформе железнодорожного вокзала станции Иглино, когда на второй путь второй платформы прибыл электропоезд, следовавший со стороны станции Тавтиманово в Уфу.
Собака сорвалась с поводка и побежала в сторону электрички, где ее взяла на руки неизвестная женщина. Вместе с ней она зашла в электричку и уехала. Хозяйка спаниеля обратилась в транспортную полицию. Материальный ущерб для семьи составлял 45 тысяч рублей — собака была куплена в Москве в 2022 году.
Транспортные полицейские начали поиски питомца и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение суток установили подозреваемую в краже собаки. Ею оказалась 53-летняя уфимка. По пути домой она купила для собаки новый поводок и корм. Но уже на следующий день женщине пришлось объясняться с сотрудниками полиции. В тот же день полицейские вернули спаниеля хозяевам.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.