Руководители нефтесервисных компаний задержаны в Мангистау

«В рамках их расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны восемь лиц, в том числе четыре руководящих должностных лица дочерних компаний АО “НК “КазМунайГаз”, — сказано в сообщении.
Прокуратурой Мангистауской области совместно с уполномоченными органами проводятся проверки деятельности отдельных предприятий нефтегазовой сферы.
Указывается, что должностными лицами ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более Т700 млн.
Кроме того, отмечается, что подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено Т2,2 млрд.
Сообщается, что по отмеченным нарушениям 10 июля 2024 года начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 (хищение в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
Также 22 июля 2024 года начато досудебное расследование по факту хищения Т11 млн дочерней организации АО «НК “Казмунайгаз”.
Указывается, что 23 июля 2024 года бывший руководитель ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» гражданин «Т» задержан.
«По ранее начатым досудебным расследованиям по статье 189 УК по фактам хищения средств задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО “Ойл Транспорт Корпорейшн”, два представителя подрядных организаций», — сказано в сообщении.
Дополняется, что всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований, они находятся в производстве департамента экономических расследований Мангистауской области.