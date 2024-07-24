В Перми на время крестного хода на Белую гору будет приостановлено движение

Движение на перекрёстках будет приостановлено в Перми на время крестного хода на Белую гору, сообщает городская администрация.
Речь идёт о крестном ходе, который начнётся в краевой столице утром 26 июля. Событие будет посвящено памяти преподобного Серафима Саровского. Основное движение в Перми пройдёт по пешеходной части Комсомольского проспекта.
Крестный ход начнётся у Кресто-Митрофаниевского храма по адресу Комсомольский проспект, 6. Участники дойдут до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря в Свердловском районе и продолжат движение на Белую гору.
Для обеспечения безопасности с 9:30 до 14:00 на перекрёстках будет приостанавливаться движение всех видов транспорта. В это же время будут производиться оперативные изменения режима работы светофоров.
«Кроме того, временная приостановка движения на период прохождения колонны планируется по правой стороне проезжей части улицы Чкалова, улицы Героев Хасана, улицы Васильева, улицы 1-ой Бахаревской, улицы Пристанционной до Бахаревского женского монастыря (улица Пристанционная № 38)», — добавили в администрации.