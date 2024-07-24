В мэрии разъяснили, куда пропали остановки в Ленинском районе и когда они вернутся на место

Напомним, в редакцию «Прецедента» обратился читатель, который рассказал, что остановочные павильоны исчезли с остановок «Ул. Бийская», «Клуб Чехова» и «Парашютная».
Горожанин предположил, что металлические конструкции похитили неизвестные злоумышленники, чтобы сдать их в металлолом.
Еще весной жители Кировского района заметили исчезновение остановочных павильонов на остановках «Гвардейская» и «Ул. Немировича -Данченко». Тогда в мэрии объяснили, что навесы, совмещенные с торговыми киосками, убрали их владельцы — предприниматели, у которых закончился договор аренды земли с муниципалитетом.
Как сообщили в мэрии в ответ на наш запрос, МБУ «ГЦОДД» (Городской центр организации дорожного движения — прим. ред) не принимало участия в демонтаже остановочных павильонов на «ул. Бийская», «Клуб Чехова» и «Парашютная». Тем не менее, в этом году в городе планируют обустроить навесами и лавочками около 150 остановок, в том числе и остановку «ул. Бийская», на которую обратил внимание наш читатель.
— В строительном сезоне 2024 года, планами предусмотрено выполнение работ по обустройству 127 остановочных пунктов в рамках исполнения судебных решений (с установкой павильонов), а также работа по установке 14 павильонов, — сообщили в пресс-службе муниципалитета. — В 2025 году предусмотрено выполнение работ по обустройству 127 остановочных пунктов в рамках исполнения судебных решений о приведении их в нормативное состояние.