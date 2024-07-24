В мэрии разъяснили, куда пропали остановки в Ленинском районе и когда они вернутся на место

Как сообщили в мэрии в ответ на наш запрос, МБУ «ГЦОДД» (Городской центр организации дорожного движения — прим. ред) не принимало участия в демонтаже остановочных павильонов на «ул. Бийская», «Клуб Чехова» и «Парашютная». Тем не менее, в этом году в городе планируют обустроить навесами и лавочками около 150 остановок, в том числе и остановку «ул. Бийская», на которую обратил внимание наш читатель.