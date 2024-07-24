На острове Отдыха в Красноярске появится модульное здание с «умной» спортплощадкой

На возведение спортобъекта направлено почти 132 млн руб., из них 78 млн руб. — средства федерального бюджета, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
«Умная площадка» будет оснащена современным спортивным инвентарём, на каждом спортивном снаряде разместится QR-код. При его сканировании можно будет получить видеоинструкцию от виртуального тренера о правильном выполнении упражнений и эффективно самостоятельно тренироваться.
Кстати, первые такие спортивные площадки появились два года назад в пос. Подгорный и Лесосибирске. Они оборудованы комплектом тренажёров для воркаута. Кроме этого, на них установлены теннисные столы. Летом там можно играть в футбол, баскетбол и волейбол, зимой — в хоккей. Вокруг поля спортплощадок обустроены беговые дорожки и трибуны на 100 мест. У каждого стадиона бесплатный wi-fi, а у спортивных снарядов — QR-коды.
Добавим, что на 2025 год запланированы средства федерального бюджета на создание еще трёх «умных» площадок в Красноярском крае.