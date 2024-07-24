«Союзмультфильм» отсудил 20 тысяч у омички за продажу пеленок с котенком Гавом

«Союзмультфильм» отсудил у 68-летней предпринимательницы из Калачинска более 20 тысяч рублей за продажу пеленок с изображениями героев мультфильма «Котенок по имени Гав».
Ранее киностудия обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском к владелице магазина в Калачинске о взыскании за нарушении компенсации авторских прав. Представители компании в обосновании иска указали, что АО «Киностудия Союзмультфильм» обладает исключительными права на использовании образов котенка Гава и щенка Шарика, которые являются персонажами мультфильма «Котенок по имени Гав».
При проверочной закупке выяснилось, что в принадлежащем женщине магазине в Калачинске продаются пеленки с изображениями котенка Гава и щенка Шарика, исключительные права на которые принадлежат киностудии.
«Руководство АО “Киностудия Союзмультфильм” направило досудебную претензию об уплате компенсации за нарушение исключительного права, однако требования оставлены женщиной без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд», — отметили в ГУ ФСПП по Омской области.
Суд обязал предпринимательницу обязал выплатить компании-правообладателю компенсацию за использование изображений персонажей, судебные издержки и почтовые расходы на сумму 22 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда все контрафактный товар должен быть уничтожить.
Пристав уведомил предпринимательницу о заведение исполнительного производства и возможных санкциях за неисполнения судебного решения, а также наложил арест на ее счета. Это подействовало — омичка исполнила выплатила всю задолженность.