«Союзмультфильм» отсудил 20 тысяч у омички за продажу пеленок с котенком Гавом

Ранее киностудия обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском к владелице магазина в Калачинске о взыскании за нарушении компенсации авторских прав. Представители компании в обосновании иска указали, что АО «Киностудия Союзмультфильм» обладает исключительными права на использовании образов котенка Гава и щенка Шарика, которые являются персонажами мультфильма «Котенок по имени Гав».