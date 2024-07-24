Ермак: Туристов в регионе много, денег они привозят больше, чем в 2023 году

По словам министра, увеличение трат не связано с ростом цен в Калининградской области. «Многие говорят, что это связано с ростом цен. Не совсем так, потому что по учреждениям культуры рост плюс 20% по первому кварталу. А они, как вы понимаете, не сильно от инфляции зависят. Там чёткая тарификация стоимости билетов, которая не меняется практически никогда», — пояснил Ермак.