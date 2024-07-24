Ермак: Туристов в регионе много, денег они привозят больше, чем в 2023 году

Туристы стали больше тратить в Калининградской области. Путешественники в этом году снимают в банкоматах значительно больше денег, чем в 2023-м. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда».
«Туристов в Калининградской области много, денег они привозят больше, чем в 2023 году. Что касается денег, которые снимаются туристами наличкой в наших банкоматах, плюс переводят калининградцам за какие-то услуги — примерно на 30% больше по полугодию. Если первый квартал рост был 7%, то сейчас уже порядка 30%».
По словам министра, увеличение трат не связано с ростом цен в Калининградской области. «Многие говорят, что это связано с ростом цен. Не совсем так, потому что по учреждениям культуры рост плюс 20% по первому кварталу. А они, как вы понимаете, не сильно от инфляции зависят. Там чёткая тарификация стоимости билетов, которая не меняется практически никогда», — пояснил Ермак.
За последние восемь лет туристический поток в Калининградскую область увеличился в два раза. В 2023 году зафиксировали абсолютный рекорд — регион посетили более двух миллионов человек. В 2024-м власти ожидают рост ещё на 10%.