В Уфе до 30 июля частично закрыли Зининский путепровод

Как сообщал «Ъ-Уфа», транспортную развязку между поселком Зинино и селом Нагаево возводило ООО «Уралдортранс». Стоимость объекта составила 1,4 млрд руб. Открыть движение должны были в сентябре 2023 года, но ввод в эксплуатацию развязки отложили из-за смещения мостовых опор. Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников «Управления государственной экспертизы РБ», выдавших положительное заключение на проектную документацию. Проезд по путепроводу открыли в конце 2023 года. В мае частично разрушился тротуар на пешеходной части моста. В пресс-службы мэрии тогда пояснили, что это могло произойти из-за карстовой просадки грунта.