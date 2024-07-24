Делегация из Нижнего Новгорода побывала в Иркутске

— Обмен опытом имеет важное значение в укреплении сотрудничества между муниципалитетами, в развитии социальной сферы, в том числе культуры. Обсудили со Светланой Владимировной ключевые моменты, программы, в которых участвуют наши и их библиотеки, школы искусств для того, чтобы улучшить условия и качество обучения детей и педагогов, — прокомментировала начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.