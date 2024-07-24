Делегация из Нижнего Новгорода побывала в Иркутске

В Иркутске побывала делегация из Нижнего Новгорода, в состав которой вошли директор департамента культуры Светлана Гуляева, директор архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» Марина Бугрова и начальник отдела строительства и капитального ремонта МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор» Карина Шерер. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
Целью поездки стал обмен опытом и знаниями, а также посещение экспозиции «Московский тракт», которая открылась 20 июля в Тальцах. Гости побывали в библиотеке имени семьи Полевых в МКУ «Дом Европы» и на экспозиции Музея городского быта.
— Обмен опытом имеет важное значение в укреплении сотрудничества между муниципалитетами, в развитии социальной сферы, в том числе культуры. Обсудили со Светланой Владимировной ключевые моменты, программы, в которых участвуют наши и их библиотеки, школы искусств для того, чтобы улучшить условия и качество обучения детей и педагогов, — прокомментировала начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.
После всего этого гостям провели обзорную экскурсию по центральной части Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 20 тонн раннего картофеля собрали в Иркутской области.