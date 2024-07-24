С некоторыми категориями граждан Узбекистана психологи будут работать бесплатно

Отмечается также, что граждане имеют возможность самостоятельно выбирать психолога, форму, вид и условия оказания психологической помощи, получать выписку из документа о форме, виде оказываемой им психологической помощи. Также граждане имеют право на сохранение конфиденциальности своей личной информации. Ожидается, что все это повысит ответственность психологов, их стремление к совершенствованию знаний, а в результате улучшит качество их услуг.