С некоторыми категориями граждан Узбекистана психологи будут работать бесплатно

Напомним, что этот документ уже был концептуально принят депутатами 25 июня этого года, после чего законопроект вынесли на общественное обсуждение на сайте нижней палаты. Кроме того, на встречах в избирательных округах депутаты получили предложения жителей, большая часть которых вошла в законопроект.
Документ четко определяет основные принципы, задачи, виды, формы и стандарты оказания психологической помощи населению. В нем рассмотрены категории лиц, которым оказывается бесплатная психологическая помощь, а также вопросы психологической помощи в образовательных организациях, проведения исследований и научных экспериментов, основы отказа или прекращения оказания психологической помощи.
В проекте заложена основа деятельности профессиональных ассоциаций по оказанию психологической помощи населению.
Теперь Кодекс об административной ответственности дополнен отдельной статьей, определяющей ответственность за оказание психологической помощи лицом, не имеющим такого права.
Отмечается также, что граждане имеют возможность самостоятельно выбирать психолога, форму, вид и условия оказания психологической помощи, получать выписку из документа о форме, виде оказываемой им психологической помощи. Также граждане имеют право на сохранение конфиденциальности своей личной информации. Ожидается, что все это повысит ответственность психологов, их стремление к совершенствованию знаний, а в результате улучшит качество их услуг.
Ожидается, что принятие законопроекта поможет создать правовую основу в сфере оказания психологической помощи населению, удовлетворит потребностей жителей в ее получении, защитит людей от некачественных услуг, совершенствует работу частных психологов и поддержит квалифицированных специалистов.