Еще три стобалльника по ЕГЭ на Дону: Как отсутствие выбора и обстановка влияют на пересдачу, рассказали эксперты

В начале июля состоялась пересдача ЕГЭ. Самыми популярными предметами для пересдачи стали обществознание (его написали 27% выпускников), информатика (23%) и химия (10%).
А на днях были озвучены результаты. Как оказалось, почти 80% тех, кто пришел на нее, улучшили свои результаты.
Так, в пересдаче приняли участие 2 593 человека. И 134 выпускника получили на ЕГЭ 80 и более баллов. А три выпускника набрали по 100 баллов.
Как рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, одна донская выпускница стала мультистобалльницей: уже имея максимальный результат по русскому языку, она получила 100 баллов по английскому языку в дополнительный день. Всего же в регионе 169 работ написаны на максимальные баллы, а 14 участников ЕГЭ стали двухсотбалльниками.
С чем это может быть связано? В эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM) поговорили со специалистами.
«ПЕРЕСДАВАТЬ ПОШЛИ ТОЛЬКО ТЕ, У КОГО БЫЛА УВЕРЕННОСТЬ».
— Для меня это тоже вопрос, — начал разговор заслуженный учитель РФ Александр Уваровский. — Потому что я глубоко убежден: если ребенок готовится к экзамену, он в любом случае сдает его на приличный балл.
Конечно, бывают психологические срывы. Любой экзамен всегда связан с определенным стрессом. И, если ученик смог собраться и лучше сдать этот экзамен, то это — идеальный вариант.
По мнению педагога, хорошие результаты на пересдаче могли быть связаны и с внутренней уверенностью школьника. К тому же, у ребят было время несколько дней целенаправленно заниматься только тем предметом, который они и планировали пересдать.
— Сыграла роль и внутренняя собранность по поводу того, что надо получить более высокий балл. Так как вероятность того, что ребенок мог не повысить, а понизить балл, тоже была очень высокой. Поэтому пересдавать экзамен пошли те, у кого была уверенность написать его лучше, чем в первый раз.
ОБРАТНОГО ПУТИ НЕТ.
По словам эксперта, самым проблемным предметом, как правило, всегда бывает первый экзамен. К примеру, если сначала сдается математика, а потом — русский язык, то результат по математике будет ниже.
Это связано с тем, что, придя на первый экзамен и написав его, школьник уже четко понимает, как устроено ЕГЭ и где, возможно, у ребенка был промах. И следующие предметы уже сдаются на более высокие баллы.
Как только выпускник приходит на экзамен и пишет его повторно, то первый результат уже не засчитывается.
— Поэтому все пересдающие четко понимали, что первый результат уже аннулирован и обратного пути нет. И если уже и писать, то нужно обязательно собраться и выдать лучший результат. А если бы школьник написал хуже, чем в первый раз, то это бы играло против него.
И это правильно, потому что, если будет некий выбор из двух вариантов, то есть выбрать лучший результат, это не совсем правильно. Должна быть внутренняя уверенность, что ребенок может написать лучше, а не просто пойти и попробовать. Здесь должна работать только мотивация.
Поэтому, если бы первый результат не аннулировался, количество выпускников, которые бы попытались пересдать экзамен, было бы больше.
ЧЕМ МЕНЬШЕ СТРЕСС, ТЕМ ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ.
А вот по словам главного внештатного психотерапевта минздрава Ростовской области Сергея Выгонского, на отличную пересдачу могла повлиять и привычная обстановка.
— Я полагаю, что ведущим здесь является то обстоятельство, что при повторной сдаче ЕГЭ ситуация для экзаменуемого становится привычной: у него уменьшается чувство тревоги и уходит состояние стресса. Школьник становится более расслабленным и более активным.
В итоге, более спокойному школьнику становится легче думать и находить различные решения. А еще и память находится в активированном состоянии.
— За счет уменьшения состояния стресса и происходит улучшение результата. Ведь человек так устроен, что на любую новую ситуацию реагирует через состояние тревоги. А когда ситуация становится привычной, состояние человека выравнивается. Появляются уверенность и мотивация.
Поэтому у ребят и возникло ощущение, что они могут получить максимальный балл. А тот факт, что, если пересдачу школьник провалит, и ему засчитывается худший результат, нивелировался именно привычной обстановкой.