Еще три стобалльника по ЕГЭ на Дону: Как отсутствие выбора и обстановка влияют на пересдачу, рассказали эксперты

— Сыграла роль и внутренняя собранность по поводу того, что надо получить более высокий балл. Так как вероятность того, что ребенок мог не повысить, а понизить балл, тоже была очень высокой. Поэтому пересдавать экзамен пошли те, у кого была уверенность написать его лучше, чем в первый раз.