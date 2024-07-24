Власти Воронежской области не допустят коммунальную катастрофу в Семилуках

В правительстве Воронежской области сообщили, что обращений, связанных с вопросами подготовки к зимнему отопительному периоду в райцентре, не поступало. Тем временем, в региональном министерстве ЖКХ и энергетики заверили, что все мероприятия по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к теплоснабжению в зимний период проводятся в соответствии с графиком.