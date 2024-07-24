Власти Воронежской области не допустят коммунальную катастрофу в Семилуках

В местных пабликах накануне, 23 июля, появилось видеобращение о том, что из-за непростой политической ситуации в Семилуках город не будет готов к зиме.
В правительстве Воронежской области сообщили, что обращений, связанных с вопросами подготовки к зимнему отопительному периоду в райцентре, не поступало. Тем временем, в региональном министерстве ЖКХ и энергетики заверили, что все мероприятия по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к теплоснабжению в зимний период проводятся в соответствии с графиком.
— Министерство также во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией региона осуществляет контроль над деятельностью управляющих компаний (УК), которые обслуживают жилые дома, — пояснили чиновники.
В случае возникновения проблем или вопросов жителей Семилук призвали обращаться в соответствующие органы власти или к своим УК.