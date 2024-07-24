Филипп Киркоров выбрался со съемочной группой из каньона в Сочи. Об этом артист сообщил в соцсетях.
«Ну что ж, наконец-то мы добрались. Нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Все это закончилось сегодня. Мы живы, здоровы», — рассказал Киркоров.
Он поблагодарил всех за переживания. К счастью, артист и съемочная группа отделались легким испугом.
«Съемки фильма “Братья” в Сочи продолжаются», — добавил Филипп Киркоров.
Напомним, Филипп Киркоров приехал в Сочи на съемки фильма «Братья». Но в день, когда команда находилась в каньоне Псахо, на курорте разбушевалась стихия. Пошел сильный дождь, а локацию, по словам артиста, бурная река смыла за семь минут.