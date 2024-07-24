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Киркоров выбрался со съемочной группой из каньона в Сочи

Киркоров и съемочная группа, застрявшие в каньоне в Сочи, отделались легким испугом.

Источник: Комсомольская правда

Филипп Киркоров выбрался со съемочной группой из каньона в Сочи. Об этом артист сообщил в соцсетях.

«Ну что ж, наконец-то мы добрались. Нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Все это закончилось сегодня. Мы живы, здоровы», — рассказал Киркоров.

Он поблагодарил всех за переживания. К счастью, артист и съемочная группа отделались легким испугом.

«Съемки фильма “Братья” в Сочи продолжаются», — добавил Филипп Киркоров.

Напомним, Филипп Киркоров приехал в Сочи на съемки фильма «Братья». Но в день, когда команда находилась в каньоне Псахо, на курорте разбушевалась стихия. Пошел сильный дождь, а локацию, по словам артиста, бурная река смыла за семь минут.