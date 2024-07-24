В Красноярском крае создали справочник с правилами поведения для мигрантов

Так, мигрантов настоятельно просят не связываться с криминальными группами, не употреблять наркотики, не злоупотреблять спиртным, уважать и знать законы РФ, а также не оскорблять людей, если их внешний вид или разговорные манеры не соответствуют традициям приезжего.