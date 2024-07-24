В Красноярском крае создали справочник с правилами поведения для мигрантов

Дом дружбы народов Красноярского края опубликовал справочник с правилами поведения для мигрантов. Для удобства он написан на нескольких языках: русском, таджикском, узбекском и киргизском.
В справочнике содержится краткая информация о Красноярском крае, а также нормы поведения в обществе.
Так, мигрантов настоятельно просят не связываться с криминальными группами, не употреблять наркотики, не злоупотреблять спиртным, уважать и знать законы РФ, а также не оскорблять людей, если их внешний вид или разговорные манеры не соответствуют традициям приезжего.
Также в памятке сказано, что громкие разговоры и громкое прослушивание национальной музыки считается неприличным поведением и вызывает негативную реакцию со стороны общества.
Отдельно в справочнике упоминается, что в России не проводят обряды жертвоприношений с убийствами животных.