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Хабиров показал мультсериал «Әлифба», который создают на грант в Башкирии

Сериал из коротких роликов для детей 3−5 лет поможет пробудить интерес детей к родному языку и начать изучать азы.

Источник: Официальная страница Радия Хабирова В контакте

Глава РБ Радий Хабиров показал мультсериал «Әлифба», который создают на грант в Башкирии. Цикл коротких роликов для детей 3−5 лет поможет пробудить интерес детей к родному языку и начать изучать азы.

Главными героями мультфильма являются дети Айгуль и Айтуган, которые изучают башкирскую азбуку. Над каждой серией, кроме сценаристов и художников, трудятся детские психологи, музыканты и преподаватели. Проект разработали художник-карикатурист Камиль Бузыкаев и студия «Муха» при поддержке киностудии «Башкортостан».

«Вот таким и должно быть обучение башкирскому языку для малышей — максимально интересным и позитивным», — отрекомендовал новый проект Хабиров.

Отметим, что готовые мультфильмы появятся на телевидении, в соцсетях и официальном сайте проекта.

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