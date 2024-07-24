Хабиров показал мультсериал «Әлифба», который создают на грант в Башкирии

Главными героями мультфильма являются дети Айгуль и Айтуган, которые изучают башкирскую азбуку. Над каждой серией, кроме сценаристов и художников, трудятся детские психологи, музыканты и преподаватели. Проект разработали художник-карикатурист Камиль Бузыкаев и студия «Муха» при поддержке киностудии «Башкортостан».