Глава РБ Радий Хабиров показал мультсериал «Әлифба», который создают на грант в Башкирии. Цикл коротких роликов для детей 3−5 лет поможет пробудить интерес детей к родному языку и начать изучать азы.
Главными героями мультфильма являются дети Айгуль и Айтуган, которые изучают башкирскую азбуку. Над каждой серией, кроме сценаристов и художников, трудятся детские психологи, музыканты и преподаватели. Проект разработали художник-карикатурист Камиль Бузыкаев и студия «Муха» при поддержке киностудии «Башкортостан».
«Вот таким и должно быть обучение башкирскому языку для малышей — максимально интересным и позитивным», — отрекомендовал новый проект Хабиров.
Отметим, что готовые мультфильмы появятся на телевидении, в соцсетях и официальном сайте проекта.