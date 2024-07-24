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В Воронеже стадион ФК «Факел» получил сертификат РПЛ

Реконструированный стадион футбольного клуба «Факел» получил от комиссии по сертификации лицензию по проведению игр премьер-лиги.

Информацию опубликовали в Telegram-канале правительства Воронежской области во вторник, 23 июля.

Заявку от стадиона включили в процесс лицензирования 10 июля. Проверяли в том числе системы контроля и управления доступом на стадион. После успешного тестирования спортивная арена получила сертификат соответствия первой категории сроком на два года. Таким образом в Российском футбольном союзе подтвердили возможность проводить здесь матчи РПЛ и Кубка страны.

22 июля «огнеопасные» уже провели на стадионе первую тренировку. Ближайший матч воронежцев с ФК «Акрон» из Тольятти состоится 27 июля в 20.00. Напомним, новая арена рассчитана на 10052 зрителя.