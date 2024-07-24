В Воронеже стадион ФК «Факел» получил сертификат РПЛ

Заявку от стадиона включили в процесс лицензирования 10 июля. Проверяли в том числе системы контроля и управления доступом на стадион. После успешного тестирования спортивная арена получила сертификат соответствия первой категории сроком на два года. Таким образом в Российском футбольном союзе подтвердили возможность проводить здесь матчи РПЛ и Кубка страны.