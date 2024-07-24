С бойцом СВО простились в Осинском районе

В Осинском районе 24 июля прошло прощание с бойцом СВО Евгением Семеновым. Мэр Осинского района Виктор Мантыков сообщает, что молодой человек погиб 6 февраля 2023 года при выполнении боевых задач. До недавнего времени он считался пропавшим без вести.
— В сентябре 2022 года Евгений Николаевич был мобилизован в ряды Вооруженных сил России. Службу проходил стрелком мотострелкового взвода, мотострелковой роты, третьего мотострелкового батальона, первой Славянской штурмовой бригады в ДНР, — рассказывает Виктор Мантыков.
Указом Президента России Евгений награжден орденом «Мужества» посмертно. Как настоящий патриот страны молодой человек принял волевое решение отправиться защищать Родину.
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