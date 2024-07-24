С бойцом СВО простились в Осинском районе

В Осинском районе 24 июля прошло прощание с бойцом СВО Евгением Семеновым. Мэр Осинского района Виктор Мантыков сообщает, что молодой человек погиб 6 февраля 2023 года при выполнении боевых задач. До недавнего времени он считался пропавшим без вести.