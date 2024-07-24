Проезд по участку ЗСД сделают бесплатным 25 и 28 июля

Хорошие новости для автомобилистов, которые пользуются Западным скоростным диаметром. В дни репетиции и проведения Главного военно-морского парада, то есть 25 и 28 июля, проезд по трассе сделают бесплатным. Правда, есть пара нюансов. Такую меру введут не на всем ЗСД, а на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении. Да и действовать она будет только с 10:00 до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Это решение было принято для оптимизации транспортной обстановки в центре города, так как в эти дни для прохода военных кораблей будут одновременно разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, — указали в пресс-службе.
Так, с автомобилистов, которые пользуются транспондером, не будет взиматься плата за проезд по участкам от въезда с Богатырского проспекта до съездов на набережную Макарова, набережную Екатерингофки и Приморский проспект; от въезда с набережной Макарова до съездов на Богатырский проспект и набережную Екатерингофки; от въезда с Приморского проспекта до съезда на Богатырский проспект; от въезда с набережной Екатерингофки до съездов на набережную Макарова и Богатырский проспект; от въезда со Шкиперского протока до съездов на Богатырский проспект и набережную Екатерингофки; от въезда с Богатырского проспекта до съезда на Шкиперский проток.
А для водителей, оплачивающих проезд наличными и банковскими картами, плату не будут брать на въездах с Богатырского проспекта и набережной Екатерингофки, а также съездах на набережную Екатерингофки, Богатырский проспект и Планерную улицу.
— Прочие поездки, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект и в обратном направлении, тарифицируются в обычном режиме, — уточнили в пресс-службе.