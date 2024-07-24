Проезд по участку ЗСД сделают бесплатным 25 и 28 июля

Так, с автомобилистов, которые пользуются транспондером, не будет взиматься плата за проезд по участкам от въезда с Богатырского проспекта до съездов на набережную Макарова, набережную Екатерингофки и Приморский проспект; от въезда с набережной Макарова до съездов на Богатырский проспект и набережную Екатерингофки; от въезда с Приморского проспекта до съезда на Богатырский проспект; от въезда с набережной Екатерингофки до съездов на набережную Макарова и Богатырский проспект; от въезда со Шкиперского протока до съездов на Богатырский проспект и набережную Екатерингофки; от въезда с Богатырского проспекта до съезда на Шкиперский проток.