Новую перепись проведут в Казахстане

«Перепись будет проводиться с использованием административных данных в качестве предзаписи с возможностью их корректировки и современных технологий сбора — интернет-опрос и офлайн-опрос на планшете. С 15 мая по июнь 2025 года запланирован предварительный обход в городской местности по дачам и дачным участкам. (…) С 1 по 31 августа будет онлайн-перепись: респонденты самостоятельно могут заполнить переписные листы на сайте, затем в течение 20 дней будет проводиться работа по обработке данных».