Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую перепись проведут в Казахстане

В Казахстане проведут пилотную сельскохозяйственную перепись. Проведение мероприятия запланировано с 20 августа по 30 сентября этого года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Shutterstock

Как стало известно в ходе брифинга Бюро национальной статистики, перепись будет в двух сельских населенных пунктах и одном городском в каждой области и в трех городах республиканского значения. Пилотная перепись запланирована с 20 августа по 30 сентября 2024 года.

«Основной опрос будут проводить сотрудники территориальных подразделений. Мы не привлекаем в пилотный проект интервьюеров, а проводим опрос своими силами. Опрос будет проводиться в городской местности в течение 13 дней, в сельской местности — в течение 15 дней».

сообщила руководитель управления по проведению национальной переписи департамента статистики сельского хозяйства Асель Сарсекова.

В свою очередь основная сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года.

«Перепись будет проводиться с использованием административных данных в качестве предзаписи с возможностью их корректировки и современных технологий сбора — интернет-опрос и офлайн-опрос на планшете. С 15 мая по июнь 2025 года запланирован предварительный обход в городской местности по дачам и дачным участкам. (…) С 1 по 31 августа будет онлайн-перепись: респонденты самостоятельно могут заполнить переписные листы на сайте, затем в течение 20 дней будет проводиться работа по обработке данных».

отметила спикер.

С 20 сентября по 20 октября интервьюеры проведут опрос домашних хозяйств с использованием планшетов, после чего будет проведен контрольный обход.