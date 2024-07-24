Новую перепись проведут в Казахстане

Как стало известно в ходе брифинга Бюро национальной статистики, перепись будет в двух сельских населенных пунктах и одном городском в каждой области и в трех городах республиканского значения. Пилотная перепись запланирована с 20 августа по 30 сентября 2024 года.
«Основной опрос будут проводить сотрудники территориальных подразделений. Мы не привлекаем в пилотный проект интервьюеров, а проводим опрос своими силами. Опрос будет проводиться в городской местности в течение 13 дней, в сельской местности — в течение 15 дней».
В свою очередь основная сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года.
«Перепись будет проводиться с использованием административных данных в качестве предзаписи с возможностью их корректировки и современных технологий сбора — интернет-опрос и офлайн-опрос на планшете. С 15 мая по июнь 2025 года запланирован предварительный обход в городской местности по дачам и дачным участкам. (…) С 1 по 31 августа будет онлайн-перепись: респонденты самостоятельно могут заполнить переписные листы на сайте, затем в течение 20 дней будет проводиться работа по обработке данных».
С 20 сентября по 20 октября интервьюеры проведут опрос домашних хозяйств с использованием планшетов, после чего будет проведен контрольный обход.