В Самаре у проблемных домов с засорами установят решетки

Самарские ресурсники в очередной раз напомнят местным жителям, как пользоваться канализацией. В региональной столице пройдет показательная акция у домов с засорами, сообщают в «РКС-Самара».
— Лучшее пособие — ловушки, которые устанавливаются на выпуске из домовых сетей на время акций. Рассматривая их содержимое, можно получить представление о жизни дома, — отмечают ресурсники.
Специалисты планируют установить новые решетки, которые будут удерживать посторонние предметы. Подобная конструкция поможет сразу определить источник засора. Сотрудники компании начинают массовый выпуск таких решеток. Ресурсники напоминают, что в канализацию нельзя смывать влажные салфетки, продукты и остатки пищи, очистки и стройматериалы.