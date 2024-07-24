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В Самаре у проблемных домов с засорами установят решетки

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании проведут показательную акцию.

Источник: Комсомольская правда

Самарские ресурсники в очередной раз напомнят местным жителям, как пользоваться канализацией. В региональной столице пройдет показательная акция у домов с засорами, сообщают в «РКС-Самара».

— Лучшее пособие — ловушки, которые устанавливаются на выпуске из домовых сетей на время акций. Рассматривая их содержимое, можно получить представление о жизни дома, — отмечают ресурсники.

Специалисты планируют установить новые решетки, которые будут удерживать посторонние предметы. Подобная конструкция поможет сразу определить источник засора. Сотрудники компании начинают массовый выпуск таких решеток. Ресурсники напоминают, что в канализацию нельзя смывать влажные салфетки, продукты и остатки пищи, очистки и стройматериалы.

ЖКХ