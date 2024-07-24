Какую помощь получит семья погибшего на ферросплавном заводе в Караганде

21 июля в социальных сетях распространилось видео с пострадавшими. На кадрах видно, как люди с серьезными ожогами и поврежденной одеждой находятся в машине скорой помощи. Их тела покрыты специальной пеной против ожогов. 22 июля стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.