Какую помощь получит семья погибшего на ферросплавном заводе в Караганде

Музафар Исмаилов получил 85% ожогов тела вследствие выброса пламени из печи завода и скончался через четыре дня в больнице. В связи с этим компания объявила о следующих мерах поддержки:
Выплата компенсации: семья получит единовременную выплату в размере 10 годовых заработных плат. Помощь в улучшении жилищных условий: компания поможет семье улучшить жилищные условия. Погашение кредитов: YDD Corporation полностью погасит все кредиты сотрудника и его супруги.
«YDD Corporation выражает искренние соболезнования родным и близким Музафара Имантайулы. Мы берем на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара, а также предоставим семье необходимую поддержку».
Похороны Музафара Исмаилова проходят сегодня, 24 июля, в селе Умиткер Бухар-Жырауского района Карагандинской области. У погибшего остались трехлетняя дочь и годовалый сын.
Напомним, что ЧП произошло в четыре утра 20 июля 2024 года. В результате внезапного выброса пламени из печи № 1 пострадали восемь работников предприятия. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 156, часть 2, УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
21 июля в социальных сетях распространилось видео с пострадавшими. На кадрах видно, как люди с серьезными ожогами и поврежденной одеждой находятся в машине скорой помощи. Их тела покрыты специальной пеной против ожогов. 22 июля стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.