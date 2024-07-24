Кадры решили всё: в Москве увидят советскую архитектуру глазами американца

— Когда мы с Уильямом стали отбирать снимки для экспозиции, то выяснилось, что фотографий русского авангарда у него около тысячи, и трудно выделить какой-то один объект, — рассказала «Известиям» куратор выставки Нина Пименова-Ромашова. — Первым снимком в этом жанре стал дворец культуры имени Кирова в Ленинграде 1971 года. Мы делали выставку не про авангард, а про то, как фотограф снимал авангард. Уильям на съемку выезжал с разными фотоаппаратами. Одна камера была с черно-белой пленкой, вторая — цветной, третья — для диапозитивов. И каждой он снимал один и тот же ракурс. Но кадры получались разные. И мне очень хотелось представить зрителям эту работу фотографа-исследователя.