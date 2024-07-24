Кадры решили всё: в Москве увидят советскую архитектуру глазами американца

Профессор славистики Тулейнского университета Уильям Брумфилд — человек, который всю жизнь самостоятельно постигает русскую культуру и знакомит с ней мир посредством собственных фотоснимков. Ими он иллюстрирует свои статьи и издания. Выставка «Русский авангард в объективе американского фотографа. К юбилею Уильяма Брумфилда» открылась в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. Представлено более трехсот работ, которые делались на протяжении полувека. «Известия» оценили вклад фотографа в историю русского авангарда.
В поисках натуры Уильям Брумфилд (родился в 1944 году) изъездил всю Россию — от Москвы до Хабаровска — и создал свою ретроспективу архитектурного образа нашей страны. В архиве более тысячи снимков зданий, построенных в эпоху русского авангарда. И о каждом из запечатленных им объектов Уильям Брумфилд знает всё — от момента закладки сооружения до последней реставрации. По мнению фотографа, архитектура русского авангарда — это взлет человеческой души.
Экспозиция построена по географическому принципу. Москву Уильям Брумфилд считает центром своего восприятия этого направления в архитектуре — столичному авангарду посвящен самый большой раздел. На выставке можно увидеть серии снимков любимых объектов автора: дом Наркомфина, построенный по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса, дом культуры имени Зуева авторства Ильи Голосова, дворец культуры Пролетарского района по проекту братьев Весниных и, конечно, дом-мастерская Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. На выставке можно увидеть не только фотографии этого уникального здания, но и его архитектурный макет из собрания Музея архитектуры им. А. В. Щусева.
— Уильям Брумфилд — друг Музея архитектуры имени А. В. Щусева с 1979 года, в нашу страну он начал приезжать по студенческому обмену еще в 1970-м, — рассказала «Известиям» директор музея Наталья Шашкова. — Он изучал филологию в Тулейнском университете в Новом Орлеане, но, побывав в СССР, влюбился в нашу архитектуру и посвятил жизнь ее исследованию. Брумфилд внес огромный вклад в изучение архитектурного наследия нашей страны.
Фотограф уделял большое внимание храмовому творчеству, ради снимка церкви или собора добирался до самых отдаленных точек на карте. Он фотографировал памятники Русского Севера, преодолевал тысячи километров, а заодно и организационные трудности — всё ради удачного кадра.
— Сейчас архив американского фотографа имеет уникальное историческое значение, потому что со временем памятники меняются, какие-то разрушаются и утрачиваются, а что-то, наоборот, отреставрировано и изменило свой облик, — говорит Наталья Шашкова. — Важно, что Уильям Брумфилд начал фиксировать произведения советского авангарда очень давно. Обратил на них внимание, когда не было массового увлечения советским наследием. Во многие места Уильям Брумфилд возвращался многократно. И по его фотографиям можно проследить историю архитектурных сооружений на протяжении десятилетий: как они существовали, как менялись во времени.
Американский фотограф Уильям Брумфилд был пионером. В первой половине ХХ века авангарду внимание не уделялось. Изучение этого архитектурного направления началось только в середине 1960-х. Уильям Брумфилд начал фотографировать советский авангард с 1971 года. Он ездил за Урал, в Сибирь, в южные города, изучил облик мегаполисов.
С 1970-го по начало 2000-х Уильям Брумфилд снимал на пленку, а потом перешел на цифровой фотоаппарат. Сегодня большая часть негативов оцифрована, и вся коллекция составляет порядка 150 тыс. снимков. Фотографическое наследие Уильяма Брумфилда хранится в собраниях Национального музея искусств в Вашингтоне и в России — в Музее архитектуры имени А. В. Щусева.
— Когда мы с Уильямом стали отбирать снимки для экспозиции, то выяснилось, что фотографий русского авангарда у него около тысячи, и трудно выделить какой-то один объект, — рассказала «Известиям» куратор выставки Нина Пименова-Ромашова. — Первым снимком в этом жанре стал дворец культуры имени Кирова в Ленинграде 1971 года. Мы делали выставку не про авангард, а про то, как фотограф снимал авангард. Уильям на съемку выезжал с разными фотоаппаратами. Одна камера была с черно-белой пленкой, вторая — цветной, третья — для диапозитивов. И каждой он снимал один и тот же ракурс. Но кадры получались разные. И мне очень хотелось представить зрителям эту работу фотографа-исследователя.
Серии снимков посвящены Дому киноактера на Поварской улице в Москве. Сейчас здание 1935 года, построенное по проекту братьев Весниных, памятник архитектуры конструктивизма, получает второе рождение. На Поварской полным ходом идет реставрация, после которой здесь откроется Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. И тогда американцу стоит сделать еще одну фотосессию для памятника.
Фотографии для выставки Брумфилд отобрал из личного архива. Снимки отпечатали в Москве по оцифрованным негативам и сделанным им в 2000-х и 2010-х годах цифровым снимкам, присланным из США. Среди экспертов идет дискуссия, что называть художественной фотографией и всякая ли фиксационная съемка является художественной.
— Фиксационной съемкой занимаются исследователи, архитекторы, реставраторы, — говорит куратор. — У них есть конечная цель этого процесса. У Уильяма Брумфилда как раз архив фиксационных снимков. У него есть крупные планы примеров процесса реставрационных работ. Например, в деталях представлен клуб-фабрика «Буревестник» на 3-й Рыбинской улице в Москве.
Как говорит эксперт, будет снимок художественным или нет — зависит от мастерства фотографа. Есть несколько факторов, которые отличают просто фото от произведения искусства: ракурс, равновесие кадра, композиция.
— На фотовыставках всегда хотят представить лучшие работы, а мне хотелось показать не только фасадные снимки, — говорит Нина Пименова-Ромашова. — А и тот процесс, который предшествовал созданию уникального фото. И то, сколько кадров пришлось сделать фотографу, чтобы поймать удачный момент.
За стеклом рядом с крупными уникальными снимками представлена раскадровка. Будто увеличенные отрезки фотопленки, на которой можно рассмотреть то, из чего пришлось выбирать Уильяму Брумфилду.
Есть на выставке и фотография с историей. На ней изображено здание Театра драмы имени Горького в Ростове-на-Дону. Это памятник позднего конструктивизма. В 1930 году был объявлен Всесоюзный открытый конкурс, на который представили 25 проектов. Через пять лет реализовали проект Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Архитекторы видели будущий театр в виде гусеничного трактора. Во время войны здание серьезно пострадало. И в 1963 было реконструировано. Когда американский фотограф узнал об этом единственном здании в стиле авангарда, находящемся в Ростове-на-Дону, он тут же отправился в город, чтобы запечатлеть этот памятник.
За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей в 2019 году Уильям Брумфилд был награжден орденом Дружбы. Сейчас он продолжает преподавать в Тулейнском университете. Но важным знаком поддержки России и ее культуры стало его желание принять российское гражданство. В августе 2023 года в нашем посольстве в США он получил красный паспорт. Выставка приурочена к 80-летию фотографа: 28 июня он отметил юбилей. К сожалению, путешествие в Россию для него сейчас затруднительно, но Уильям Брумфилд с готовностью согласился записать видео-интервью, в котором признался в любви к нашей стране и ее культуре. Его можно увидеть в экспозиции. «Известия» направили Брумфилду запрос на интервью.