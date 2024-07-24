В Башкирии бабушка клюшкой разбила 8 машин.

В Туймазах 88-летняя бабушка разбила клюшкой восемь легковых автомобилей, припаркованных во дворе жилых домов микрорайона Молодежный. Ее поступок попал на камеру мобильного телефона местной жительницы. Та пыталась остановить «вошедшую во вкус» старушку, но не вышло. Пенсионерка продолжила увлеченно громить чужие автомобили, при этом успевала нецензурно браниться.