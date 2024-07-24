Новые возможности. Как газификация меняет жизнь в Учалинском районе Башкирии

«Уровень газификации в Башкортостане высокий, но вопросы у жителей еще остаются. Я много езжу по республике, и люди часто просят газ», — говорит Глава Башкирии Радий Хабиров.
Новый импульс эта работа получила в рамках реализации инициативы президента страны по бесплатной социальной догазификации. В Башкирии в программу включили 1972 населённых пункта, в которых потенциально возможно 65,5 тысячи домовладений. Кроме того, республика продолжает реализацию программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, утвержденной в 2020 году. Она предусматривает строительство в Башкирии дополнительно более 2 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации 181 населённого пункта. Это даст возможность газифицировать 26 тысяч домовладений и 301 котельную.
В 2024 году в Башкирии на этапе строительства находятся 22 межпоселковых газопровода общей протяженностью 384 км. Благодаря им будет подведен газ еще к 6,7 тыс. домов в 68 населенных пунктах. По программе догазификации жители подали более 57 тыс. заявок, в 44 тыс. домовладений уже начало поступать голубое топливо.
Газификация способна кардинально изменить в лучшую сторону жизнь села, качественно повысить уровень жизни людей. О своих ожиданиях «Башинформу» рассказала жительница деревни Калканово Учалинского района Альмира Ибатуллина. Все необходимые работы по монтажу газового оборудования в населенном пункте уже проведены, в ближайшее время сюда начнет поступать голубое топливо.
«Без газа было плохо, приходилось покупать дрова, это дорого и требует большого труда: дрова надо привезти, напилить, колоть. Отапливаться с помощью электричества тоже дорого и небезопасно. Наконец-то нам провели газ, которого мы так ждали. Теперь наша жизнь изменится в лучшую сторону, станет комфортнее, появятся перспективы для ведения личного подсобного хозяйства, бизнеса. У нас немало фермеров, занимающихся животноводством, с газификацией дела у них пойдут гораздо лучше. Спасибо, что руководство республики, администрация района всегда помогают нам в решении проблем. Сейчас в деревне плохое качество мобильной связи, обещали, что в этом году поставят новую вышку. Будет весь набор благ цивилизации», — рассказала женщина.
О том, как идет газификация в Учалинском районе в целом, недавно рассказал в соцсетях глава администрации муниципалитета Руслан Гилязетдинов.
«Газификация во многом определяет качество жизни людей, поэтому строительство внутри- и межпоселковых газовых сетей остается важной задачей для нашего района. Помимо улучшения бытовых условий учалинцев, это и новые возможности для развития промышленности, сельского хозяйства», — отметил он.
Как уже отмечалось выше, строительство газопровода от села Юлдашево до Калканово протяженностью 7 км полностью завершено, объект на стадии сдачи. Кроме того, на севере района близится к завершению монтаж газопровода протяжённостью около 53 км, который объединит 8 населенных пунктов: Абзаково — Маломуйнаково — Вознесенка — Старобалбуково — Поляковка — Тунгатарово — Комсомольск — Курамино.
На юге завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью 20 км через Новобайрамгулово — Гадельшино — Наурузово — Ягудино — Мишкино — Москово. Сейчас здесь ведется монтаж блочных газорегуляторных пунктов.
Таким образом, в рамках программы газификации Учалинский район Башкирии в текущем году получит 77 км газовых сетей. Это один из самых высоких показателей в республике. В целом же только с 2019 года общая протяженность построенных газовых сетей в районе выросла на 277 км, на 16 больше стало населенных пунктов, в которых проложены внутрипоселковые газопроводы.
В рамках программы догазификации были газифицированы улицы в 22 населенных пунктах района. В настоящее время эта работа продолжается, а льготные категории граждан (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи с низкими доходами и др.) получают компенсацию части расходов на покупку газового оборудования.
«В нашей деревне Узунгулово догазификацию начали в 2022 году. Буквально сразу пустили газ в 6 домов, потом подключили еще более 20. В этом году догазификация продолжается, мне тоже газ провели, жду, что скоро подключат. Я вижу, как на глазах меняется жизнь в нашей деревне. Здесь немало людей пенсионного возраста, трудно им было заготавливать дрова, еще и дорого это. А сейчас удобно, комфортно и тепло и горячая вода. Всем хорошо — молодым и пожилым. Мы очень довольны», — рассказала местная жительница Рузиля Нажиповна.
Ранее «Башинформ» рассказывал о других значимых решениях по улучшению социально-экономической ситуации в Учалинском районе. В частности Радий Хабиров поручил правительству оперативно отремонтировать водовод в Учалах. В планах также строительство общежития коллежа горной промышленности, строительство ФОКа, а в следующем году учалинцы получат новую больницу.