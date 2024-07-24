Новые возможности. Как газификация меняет жизнь в Учалинском районе Башкирии

«Без газа было плохо, приходилось покупать дрова, это дорого и требует большого труда: дрова надо привезти, напилить, колоть. Отапливаться с помощью электричества тоже дорого и небезопасно. Наконец-то нам провели газ, которого мы так ждали. Теперь наша жизнь изменится в лучшую сторону, станет комфортнее, появятся перспективы для ведения личного подсобного хозяйства, бизнеса. У нас немало фермеров, занимающихся животноводством, с газификацией дела у них пойдут гораздо лучше. Спасибо, что руководство республики, администрация района всегда помогают нам в решении проблем. Сейчас в деревне плохое качество мобильной связи, обещали, что в этом году поставят новую вышку. Будет весь набор благ цивилизации», — рассказала женщина.