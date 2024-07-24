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В Красноярске предложили снизить скорость электросамокатов или отключить их в общественных местах

В Красноярске хотят снизить скорость электросамокатов или вовсе отключить их в местах массового пребывания людей, около крупных торговых центров и в центральной части города.

Источник: РИА "Новости"

Такие предложения были внесены на совещании, посвященном работе по стабилизации аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.

Выработку новых и эффективных решений проблемы обсуждали руководители городской дорожной полиции и главы подразделений администрации.

Врио начальника Госавтоинспекции Красноярска Константин Шульц рассказал присутствующим об увеличении количества ДТП с участием электросамокатов и предложил возможные методы работы. Он отметил, что немаловажным является безопасность жителей и гостей города во время прогулок по оживленным местам, в том числе на острове Татышев и набережных.

«Во время совещания представители разных сфер и подразделений решали одну общую задачу — предостеречь возникновение новых ДТП со средствами индивидуальной мобильности, — рассказали в пресс-службе ГАИ. — Также обсуждались меры в виде установки запрещающих для электротранспорта дорожных знаков».

В ближайшее время планируется провести рабочую встречу с участием представителей кикшеринговых компаний для совместной работы по безопасности дорожного движения.