В Красноярске предложили снизить скорость электросамокатов или отключить их в общественных местах

Такие предложения были внесены на совещании, посвященном работе по стабилизации аварийности с участием средств индивидуальной мобильности.
Выработку новых и эффективных решений проблемы обсуждали руководители городской дорожной полиции и главы подразделений администрации.
Врио начальника Госавтоинспекции Красноярска Константин Шульц рассказал присутствующим об увеличении количества ДТП с участием электросамокатов и предложил возможные методы работы. Он отметил, что немаловажным является безопасность жителей и гостей города во время прогулок по оживленным местам, в том числе на острове Татышев и набережных.
«Во время совещания представители разных сфер и подразделений решали одну общую задачу — предостеречь возникновение новых ДТП со средствами индивидуальной мобильности, — рассказали в пресс-службе ГАИ. — Также обсуждались меры в виде установки запрещающих для электротранспорта дорожных знаков».
В ближайшее время планируется провести рабочую встречу с участием представителей кикшеринговых компаний для совместной работы по безопасности дорожного движения.