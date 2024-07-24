В Красноярске предложили снизить скорость электросамокатов или отключить их в общественных местах

Врио начальника Госавтоинспекции Красноярска Константин Шульц рассказал присутствующим об увеличении количества ДТП с участием электросамокатов и предложил возможные методы работы. Он отметил, что немаловажным является безопасность жителей и гостей города во время прогулок по оживленным местам, в том числе на острове Татышев и набережных.