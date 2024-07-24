Дачник из Волгоградской области выиграл в лотерее 7 млн рублей

В сентябре 2023 года повезло дачнику из Волгоградской области. Мужчина победил в лотерее «Рапидо»: ему достался суперприз в размере 7 344 040 рублей. Деньги пошли на благоустройство загородного участка.
Местный житель рассказал, что испытывал удачу в лотерее на протяжении 3 лет. Он признался, что хотел уже забросить подобное хобби, если не выиграет крупную сумму, но в последний момент стал лотерейным миллионером.
Сейчас волгоградец расширяет жилплощадь и строит второй этаж. После окончания работ на террасе дачник планируют заняться помещениями для отдыха.