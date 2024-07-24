Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачник из Волгоградской области выиграл в лотерее 7 млн рублей

Организаторы розыгрыша решили вспомнить, кому из владельцев загородных домов улыбалась удача и они становились обладателями крупной суммы.

В сентябре 2023 года повезло дачнику из Волгоградской области. Мужчина победил в лотерее «Рапидо»: ему достался суперприз в размере 7 344 040 рублей. Деньги пошли на благоустройство загородного участка.

Местный житель рассказал, что испытывал удачу в лотерее на протяжении 3 лет. Он признался, что хотел уже забросить подобное хобби, если не выиграет крупную сумму, но в последний момент стал лотерейным миллионером.

Сейчас волгоградец расширяет жилплощадь и строит второй этаж. После окончания работ на террасе дачник планируют заняться помещениями для отдыха.