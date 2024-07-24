Какие реки в Ростовской области экологи считают самыми грязными и почему

В министерстве природы Ростовской области назвали самые загрязненные реки в регионе. В списке лидирует левый приток Дона и река Западный Маныч. Здесь уровень загрязнения относится к четвертому классу и определяется термином «грязная».
Что это означает и на сколько река на самом деле загрязненная, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM) рассказала эколог Ирина Черкашина.
КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ.
— Термин «загрязнение» используется уже давно для оценки качества воды. И он основан на анализе очень многих показателей. Но самый главный и всем известный — предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Всего же используется не менее 15 показателей. Это различные анионы и ионы, остатки тяжелых металлов.
Западный Маныч — маленькая река. Возле нее много посевов. Поэтому химическое загрязнение, вероятно, связано с сельскохозяйственным использованием окружающих земель.
Хотя сейчас из-за жаркой погоды на левобережных притоках Дона течение минимальное. И говорить о каких-то стоках с полей очень сложно, так как их нет. Там больше присутствует ветровая эрозия, то есть обычная пыль.
Важно и то, что в реках с четвертым классом загрязнения купаться нельзя.
ПРИЧЕМ ТУТ ЗАСУХА?
— При этом Дон и Северский Донец являются реками со средней загрязненностью. Все потому, что сейчас не работают предприятия и угольные шахты, которые раньше делали эти реки более грязными.
Говоря о классе загрязнения, важно еще сказать и о его качестве. К примеру, если это фенол и поверхностно-активные вещества или нефтепродукты — это одно. И такое загрязнение влияет на биоту, то есть организмы, которые находятся в воде. Есть и другой вид загрязнения — химическое или радиоактивное.
Но, если говорить о Доне, Северном Донце и Западном Маныче, то скорее всего загрязнения там связаны с засухой, кода в воду попадает очень много пыли.