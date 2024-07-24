Какие реки в Ростовской области экологи считают самыми грязными и почему

Говоря о классе загрязнения, важно еще сказать и о его качестве. К примеру, если это фенол и поверхностно-активные вещества или нефтепродукты — это одно. И такое загрязнение влияет на биоту, то есть организмы, которые находятся в воде. Есть и другой вид загрязнения — химическое или радиоактивное.