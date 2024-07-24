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Снуп Догг понесет олимпийский огонь в Париже

Олимпийский огонь совершит последний этап своего долгого пути в пятницу на церемонии открытия Олимпийских игр на реке Сена в самом сердце Парижа. В звездный состав факелоносцев вошел рэпер Снуп Догг, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS.

Источник: @snoopdogg

52-летний рэпер понесет факел через пригород Сен-Дени, на севере Парижа, где находится Олимпийский стадион Стад де Франс и Олимпийская деревня.

Также факелоносцами будут несколько французских знаменитостей, включая рэпера MC Solaar и актрису Летицию Каста.

Финальный этап эстафеты олимпийского огня начнется в пятницу на улицах Сен-Дени. Факел пройдет рядом с базиликой города, где похоронены многие короли Франции.

Огонь сделает остановку в Олимпийской деревне, чтобы спортсмены и персонал могли им полюбоваться. Это будет единственная возможность для некоторых спортсменов принять участие в торжественных мероприятиях первого дня. Большинство из тех, кто будет участвовать в спортивных состязаниях на следующий день, заявили, что проведут пятницу за тренировками или отдыхом и лягут спать рано.

Эстафета продолжится вдоль канала, соединяющего Сен-Дени с Парижем. Факел пройдет мимо Стад де Франс и нового Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени — единственного олимпийского объекта, построенного с нуля для Игр.

Огонь продолжит путь в центр Парижа. Организаторы еще не раскрыли имя последнего факелоносца, который зажжет олимпийскую чашу, чтобы официально открыть XXXIII Летние Олимпийские игры.

Ожидается, что на церемонии будет петь суперзвезда Селин Дион, а также певица Ая Накамура. В социальных сетях ходят слухи, что Леди Гага была замечена в Париже во вторник, что привело к предположениям, что она также может участвовать на церемонии открытия.