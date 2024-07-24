Снуп Догг понесет олимпийский огонь в Париже

Огонь сделает остановку в Олимпийской деревне, чтобы спортсмены и персонал могли им полюбоваться. Это будет единственная возможность для некоторых спортсменов принять участие в торжественных мероприятиях первого дня. Большинство из тех, кто будет участвовать в спортивных состязаниях на следующий день, заявили, что проведут пятницу за тренировками или отдыхом и лягут спать рано.