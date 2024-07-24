Снуп Догг понесет олимпийский огонь в Париже

52-летний рэпер понесет факел через пригород Сен-Дени, на севере Парижа, где находится Олимпийский стадион Стад де Франс и Олимпийская деревня.
Также факелоносцами будут несколько французских знаменитостей, включая рэпера MC Solaar и актрису Летицию Каста.
Финальный этап эстафеты олимпийского огня начнется в пятницу на улицах Сен-Дени. Факел пройдет рядом с базиликой города, где похоронены многие короли Франции.
Огонь сделает остановку в Олимпийской деревне, чтобы спортсмены и персонал могли им полюбоваться. Это будет единственная возможность для некоторых спортсменов принять участие в торжественных мероприятиях первого дня. Большинство из тех, кто будет участвовать в спортивных состязаниях на следующий день, заявили, что проведут пятницу за тренировками или отдыхом и лягут спать рано.
Эстафета продолжится вдоль канала, соединяющего Сен-Дени с Парижем. Факел пройдет мимо Стад де Франс и нового Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени — единственного олимпийского объекта, построенного с нуля для Игр.
Огонь продолжит путь в центр Парижа. Организаторы еще не раскрыли имя последнего факелоносца, который зажжет олимпийскую чашу, чтобы официально открыть XXXIII Летние Олимпийские игры.
Ожидается, что на церемонии будет петь суперзвезда Селин Дион, а также певица Ая Накамура. В социальных сетях ходят слухи, что Леди Гага была замечена в Париже во вторник, что привело к предположениям, что она также может участвовать на церемонии открытия.