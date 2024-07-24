Гадюки, пауки и цапли начали переселяться на север Красноярского края из-за потепления

Из-за потепления в Арктике на полуостров Таймыр в Красноярском крае и другие северные территории стали переселяться гадюки, пауки и цапли. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе экспедиции Российской академии наук «Чистая Арктика — Восток-77».
Как пояснили ученые, изменение климата приводит к расширению мест обитания некоторых существ. К таким выводам привели данные, собранные местными жителями — «научными партизанами». Они фиксируют на фото и видео необычных для их региона животных.
Так, удалось выяснить, что на остров Таймыр, полуостров Ямал, в Якутию и Ханты-Мансийский округ перебираются обыкновенные гадюки, некоторые разновидности пауков и серые цапли.
При этом, отмечают ученые, еще рано говорить о массовом переселении животных средней полосы в Арктику. Но по незначительным сдвигам ареалов можно находить области потепления, что поможет заранее прогнозировать разрушение стоящих на многолетней мерзлоте домов.
Генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков поделился с изданием, что изменение климата также влияет на флору. Граница лесов сдвигается к северу, хвойные породы постепенно заменяются лиственными. Появление нетипичных животных и растений отразится и на жизни человека, его благосостоянии и здоровье.