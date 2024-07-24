Билеты до туалета, фото с Петром и дегустации чая. Как туристов «разводят» на деньги в Петербурге в сезоне-2024

Кораблики, на которые в городе зазывают кататься тысячи за полторы, на деле обойдутся рублей в 800−900, если покупать билеты в интернете или в кассе у причала. За экскурсии в пригороды и вовсе берут по паре тысяч с человека: в Петергоф — 4 тысячи, в Пушкин — 3,5 тысячи, в Кронштадт — 2200, в Гатчину — 3 тысячи. О том, сколько стоят билеты в музеи и дворцы императорских пригородов и на чем туда можно добраться, «Фонтанка» уже рассказывала. Осторожными следует быть и с обзорными экскурсиями, за которые обычно берут около двух тысяч рублей с человека. Часто слова «вы увидите и то, и то, и то» в программке означают, что достопримечательности вы посмотрите из окна автобуса. А захотите разглядеть поближе или сделать фото — ради вас экскурсию (обычно, не с живым экскурсоводом, а в наушниках) никто не остановит.