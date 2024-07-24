Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 25 и 26 июля

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области — оно начнет действовать в ночь на четверг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 100% 758 мм рт. ст. +24°

«Ночью и днем 25 и 26 июля в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный, шквалистое усилени е ветра при грозах до 25 м/с», — говорят синоптики.

Кроме того, 25—28 июля в территориях, где пройдут осадки, возможны резкий подъем уровня воды, формирование локальных дождевых паводков, местами — с выходом воды на пойму.

Мегациклон зайдет в Челябинскую область через юг: пик ненастья наступит в середине четверга.

«Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — говорится в комментарии.

Госавтоинспекция напоминает, что мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

«Как только начинается дождь, водитель должен плавно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Нужно стараться избегать резких перестроений и крутых поворотов руля», — говорят специалисты.

Пешим участникам дорожного движения госавтоинспекторы также рекомендуют быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода, а на одежде использовать светоотражающие элементы.