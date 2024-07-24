Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 25 и 26 июля

«Ночью и днем 25 и 26 июля в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный, шквалистое усилени е ветра при грозах до 25 м/с», — говорят синоптики.
Кроме того,
Мегациклон зайдет в Челябинскую область через юг: пик ненастья наступит в середине четверга.
«Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — говорится в комментарии.
Госавтоинспекция напоминает, что мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия.
«Как только начинается дождь, водитель должен плавно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Нужно стараться избегать резких перестроений и крутых поворотов руля», — говорят специалисты.
Пешим участникам дорожного движения госавтоинспекторы также рекомендуют быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода, а на одежде использовать светоотражающие элементы.