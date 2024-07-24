Досрочно отправились на пенсию более десяти тысяч матерей в Иркутской области

Женщины, которые занимаются воспитанием трёх и более детей могут досрочной выйти на пенсию. Так с начала 2024 года деньги получают 652 матери. На попечение у 426 женщин находится по три ребёнка, у 118 — четыре, а у 108 — пять и более. Об этом КП-Иркутск сообщили в Социальном фонде России.
Обязательным условием является наличие у мамы как минимум 15 лет страхового стажа и достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В нынешнем году он составляет 28,2, а в будущем — 30. Ко всему прочему, все дети должны быть старше восьми лет.
— Возраст, когда многодетная мама может выйти на страховую пенсию, зависит от количества детей. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, с пятью и более детьми — в 50 лет. Женщины, которые были лишены родительских прав, досрочно на пенсию выйти не смогут, — сообщили в пресс-службе фонда.
Пенсию могут оформить матери, которые взяли в семью приемных детей. Сейчас в Приангарье досрочно деньги получают более десяти тысяч матерей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Игорь Кобзев встретился с жителями Тайшетского района.