Досрочно отправились на пенсию более десяти тысяч матерей в Иркутской области

Женщины, которые занимаются воспитанием трёх и более детей могут досрочной выйти на пенсию. Так с начала 2024 года деньги получают 652 матери. На попечение у 426 женщин находится по три ребёнка, у 118 — четыре, а у 108 — пять и более. Об этом КП-Иркутск сообщили в Социальном фонде России.