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Завершились поиски пропавшего два года назад в Забайкалье подростка

Пропавшего в Забайкалье подростка нашли спустя два года в Пензе.
Источник: Комсомольская правда

Более двух лет назад мужчина выкрал собственного сына-подростка у своей бывшей жены. Женщина обратилась за помощью к полицейским, но отец с сыном успели пропасть. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Пензенской области Елены Столяровой, они были объявлены в розыск.

— 20 июля 2024 года их обнаружили в Кузнецком районе во время путешествия на велосипедах из Орловской области. В поездке отцу стало плохо и сын вызвал скорую, но мужчина скончался. Мальчика сначала поместили в областную детскую больницу, а после в приют, — пишет информационное агентство.

За подростком уже выехали правоохранители, которые сопроводят его в столицу Забайкалья к матери.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-главный инженер гостехнадзора ответит перед законом за получение взятки. Правоохранители полагают, что мужчина мог фальсифицировать справки о техосмотре за крупное вознаграждение.