Завершились поиски пропавшего два года назад в Забайкалье подростка

Более двух лет назад мужчина выкрал собственного сына-подростка у своей бывшей жены. Женщина обратилась за помощью к полицейским, но отец с сыном успели пропасть. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Пензенской области Елены Столяровой, они были объявлены в розыск.