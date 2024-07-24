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Как Санкт-Петербург отметит День Военно-морского флота в 2024 году: парад, салют и праздничный концерт

Все о параде на День ВМФ в Санкт-Петербурге 2024: дата и время проведения, как попасть на мероприятие и где посмотреть онлайн-трансляцию. Рассказываем про расписание репетиций и другие важные детали парада 28 июля.

Георгий Мазуркевич
День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Источник: Shutterstock

Санкт-Петербург — морская столица России и колыбель русского флота. Каждый год здесь особенно торжественно отмечается главный праздник моряков, а парад обычно приезжает принимать президент. Рассказываем все, что нужно знать про Парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году: расписание, история и полезные советы.

Полезная информация о Дне ВМФ в Санкт-Петербурге

Когда отмечают День ВМФ в 2024 году
Праздник отмечают 28 июля
Сколько продлится праздник
День ВМФ в Санкт-Петербурге будут отмечать с 10:00 до 23:00
Нужно ли платить за вход
Нет, праздник бесплатный
Будут ли перекрывать дороги
Частично — Адмиралтейскую и часть Университетской набережной. Также разведут мосты.
Можно ли будет посмотреть парад из Кронштадта
Нет, в этом году Кронштадтская часть парада не состоится.

Будет ли парад на День ВМФ в Санкт Петербурге в 2024 году

На День ВМФ в северной столице состоится торжественный парад сил Балтийского флота. Во время парада артиллерийская батарея у Петропавловской крепости даст залп из 12 орудий, прозвучит гимн России, будет торжественно поднят Андреевский флаг на крейсере «Аврора».

В параде примут участие более 20 кораблей. Среди которых будут малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и корветы, сторожевой корабль и красивые парусные суда.

Дата, когда состоится парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге

Главный праздник российских моряков отмечается в последнее воскресенье июля, поэтому парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году пройдет 28 июля.

Как проходит день ВМФ в Санкт-Петербурге: праздничная программа

Программа мероприятий в рамках праздника займет весь день — собрали расписание главных событий, чтобы ничего не пропустить:

Время
Программа
10:00
Торжественное зажжение факелов Ростральных колонн
11:00
Начало парада ВМФ
12:00
Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости
18:30
Вечерний концерт на Дворцовой
22:00
Торжественное зажжение факелов Ростральных колонн
22:30
Праздничный салют

Расписание репетиций парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге

Репетиции парада на День ВМФ в Петербурге пройдут 12, 16, 18, 21, 23 и 25 июля. Во время репетиций разводят мосты и частично ограничивают движение в центре города, поэтому лучше сверяться с планом перекрытий, чтобы не нарушить планы.

Торжественный парад кораблей на Неве в День Военно-морского флота.
Источник: Shutterstock

Где можно посмотреть парад парад военно-морских сил

Парад военно-морских сил России — внушительное зрелище, которое заслуживает того, чтобы быть увиденным. Парад можно будет посмотреть с нескольких точек. Место лучше занимать за пару часов до парада, потому что желающих посмотреть на корабли каждый год очень много.

В Санкт-Петербурге

В городе лучше всего парад будет видно с набережных вдоль Большой Невы: Дворцовой, Университетской, Петровской, Кутузова и других (обратите внимание, что Адмиралтейскую и часть Университетской набережной закроют для горожан). Также парад будет видно со стрелки Васильевского острова. Кроме того, парад будет транслироваться на экранах на Дворцовой площади.

В Кронштадте

В этом году Кронштадтская часть парада не состоится, поэтому увидеть корабли можно будет только в самом Петербурге.

Будет ли прямая трансляция парада на День ВМФ

Трансляция парада будет идти на Дворцовой площади — там установят несколько экранов. Онлайн-трансляцию парада покажет Первый канал.

Полезные советы желающим посмотреть парад на День ВМФ в Петербурге

День ВМФ — не только праздник для всего Петербурга, но и крупное мероприятие, которое меняет жизнь города. Чтобы получить удовольствие от праздника и не испортить себе планы, рекомендуем следовать этим советам:

  • В День ВМФ некоторые улицы и набережные города перекрыты, а центральные мосты разводят, чтобы через них могли пройти корабли — чтобы достичь точки назначения, проверьте маршрут заранее.
  • Корабли можно увидеть не только в день праздника — они прибывают в акваторию Невы заранее и несколько дней ждут парада. Посмотреть на них заранее проще, чем в сам день ВМФ, когда набережные собирают множество зрителей.

Корабли плывут по Неве в День Военно-морского флота.
Источник: Shutterstock

В каких еще городах России пройдет парад в честь праздника Дня ВМФ

Традиционно парады в честь Дня ВМФ проходят в городах-штаб квартирах каждой российской флотилии. У Черноморского флота это Новороссийск, а у Тихоокеанского — Владивосток.

Новороссийск и Севастополь
В этом году мероприятия не состоятся
Владивосток
Военно-морской парад в 10:00, торжественный концерт и вечерний салют
Балтийск
Возложение цветов к памятнику Петру I, парад военных кораблей по Калининградскому морскому каналу, военно-спортивный праздник (постановочная высадка морского десанта), вечерний салют
Североморск
Возложение цветов у памятника Героям-Североморцам, парад войск, военно-морской парад с участием кораблей и подводных лодок, бесплатные экскурсии на корабли военно-морского флота
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