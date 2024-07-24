Как Санкт-Петербург отметит День Военно-морского флота в 2024 году: парад, салют и праздничный концерт

Санкт-Петербург — морская столица России и колыбель русского флота. Каждый год здесь особенно торжественно отмечается главный праздник моряков, а парад обычно приезжает принимать президент. Рассказываем все, что нужно знать про Парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году: расписание, история и полезные советы.
Полезная информация о Дне ВМФ в Санкт-Петербурге
|Когда отмечают День ВМФ в 2024 году
|Праздник отмечают 28 июля
|Сколько продлится праздник
|День ВМФ в Санкт-Петербурге будут отмечать с 10:00 до 23:00
|Нужно ли платить за вход
|Нет, праздник бесплатный
|Будут ли перекрывать дороги
|Частично — Адмиралтейскую и часть Университетской набережной. Также разведут мосты.
|Можно ли будет посмотреть парад из Кронштадта
|Нет, в этом году Кронштадтская часть парада не состоится.
Будет ли парад на День ВМФ в Санкт Петербурге в 2024 году
На День ВМФ в северной столице состоится торжественный парад сил Балтийского флота. Во время парада артиллерийская батарея у Петропавловской крепости даст залп из 12 орудий, прозвучит гимн России, будет торжественно поднят Андреевский флаг на крейсере «Аврора».
В параде примут участие более 20 кораблей. Среди которых будут малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и корветы, сторожевой корабль и красивые парусные суда.
Дата, когда состоится парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге
Главный праздник российских моряков отмечается в последнее воскресенье июля, поэтому парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году пройдет 28 июля.
Как проходит день ВМФ в Санкт-Петербурге: праздничная программа
Программа мероприятий в рамках праздника займет весь день — собрали расписание главных событий, чтобы ничего не пропустить:
|Время
|Программа
|10:00
|Торжественное зажжение факелов Ростральных колонн
|11:00
|Начало парада ВМФ
|12:00
|Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости
|18:30
|Вечерний концерт на Дворцовой
|22:00
|Торжественное зажжение факелов Ростральных колонн
|22:30
|Праздничный салют
Расписание репетиций парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге
Репетиции парада на День ВМФ в Петербурге пройдут 12, 16, 18, 21, 23 и 25 июля. Во время репетиций разводят мосты и частично ограничивают движение в центре города, поэтому лучше сверяться с планом перекрытий, чтобы не нарушить планы.
Где можно посмотреть парад парад военно-морских сил
Парад военно-морских сил России — внушительное зрелище, которое заслуживает того, чтобы быть увиденным. Парад можно будет посмотреть с нескольких точек. Место лучше занимать за пару часов до парада, потому что желающих посмотреть на корабли каждый год очень много.
В Санкт-Петербурге
В городе лучше всего парад будет видно с набережных вдоль Большой Невы: Дворцовой, Университетской, Петровской, Кутузова и других (обратите внимание, что Адмиралтейскую и часть Университетской набережной закроют для горожан). Также парад будет видно со стрелки Васильевского острова. Кроме того, парад будет транслироваться на экранах на Дворцовой площади.
В Кронштадте
В этом году Кронштадтская часть парада не состоится, поэтому увидеть корабли можно будет только в самом Петербурге.
Будет ли прямая трансляция парада на День ВМФ
Трансляция парада будет идти на Дворцовой площади — там установят несколько экранов. Онлайн-трансляцию парада покажет Первый канал.
Полезные советы желающим посмотреть парад на День ВМФ в Петербурге
День ВМФ — не только праздник для всего Петербурга, но и крупное мероприятие, которое меняет жизнь города. Чтобы получить удовольствие от праздника и не испортить себе планы, рекомендуем следовать этим советам:
- В День ВМФ некоторые улицы и набережные города перекрыты, а центральные мосты разводят, чтобы через них могли пройти корабли — чтобы достичь точки назначения, проверьте маршрут заранее.
- Корабли можно увидеть не только в день праздника — они прибывают в акваторию Невы заранее и несколько дней ждут парада. Посмотреть на них заранее проще, чем в сам день ВМФ, когда набережные собирают множество зрителей.
В каких еще городах России пройдет парад в честь праздника Дня ВМФ
Традиционно парады в честь Дня ВМФ проходят в городах-штаб квартирах каждой российской флотилии. У Черноморского флота это Новороссийск, а у Тихоокеанского — Владивосток.
|Новороссийск и Севастополь
|В этом году мероприятия не состоятся
|Владивосток
|Военно-морской парад в 10:00, торжественный концерт и вечерний салют
|Балтийск
|Возложение цветов к памятнику Петру I, парад военных кораблей по Калининградскому морскому каналу, военно-спортивный праздник (постановочная высадка морского десанта), вечерний салют
|Североморск
|Возложение цветов у памятника Героям-Североморцам, парад войск, военно-морской парад с участием кораблей и подводных лодок, бесплатные экскурсии на корабли военно-морского флота