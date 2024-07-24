Как Санкт-Петербург отметит День Военно-морского флота в 2024 году: парад, салют и праздничный концерт

В городе лучше всего парад будет видно с набережных вдоль Большой Невы: Дворцовой, Университетской, Петровской, Кутузова и других (обратите внимание, что Адмиралтейскую и часть Университетской набережной закроют для горожан). Также парад будет видно со стрелки Васильевского острова. Кроме того, парад будет транслироваться на экранах на Дворцовой площади.