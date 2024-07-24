Бриллиантовую свадьбу отметила семья в одном из районов Ростова-на-Дону

Напомним, сегодняшняя дата — 24.07.2024 — считается красивой для бракосочетания. В этот день свадеб традиционно ожидается больше обычного. В прошлую красивую дату — 24.05.2024 — в Ростовской области отношения зарегистрировали 200 пар, больше всего новых семей появилось в Ростове-на-Дону.