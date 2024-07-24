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Бриллиантовую свадьбу отметила семья в одном из районов Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону поздравили «бриллиантовых юбиляров» совместной жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бриллиантовую свадьбу отметила семья Владимира Алексеевича и Марии Григорьевны Говорухиных. Об этом рассказали в группе VK регионального управления ЗАГС.

Как оказалось, юбилей совместной жизни встретила чета из Ворошиловского района донской столицы.

— За плечами прекрасной пары долгие годы сложной и ответственной деятельности. Общий трудовой стаж обоих супругов составляет более 75 лет. Желаем Владимиру Алексеевичу и Марии Григорьевне оставаться такими же энергичными и целеустремленными, увлекающими и влюбленными, — написали работники ЗАГС.

Напомним, сегодняшняя дата — 24.07.2024 — считается красивой для бракосочетания. В этот день свадеб традиционно ожидается больше обычного. В прошлую красивую дату — 24.05.2024 — в Ростовской области отношения зарегистрировали 200 пар, больше всего новых семей появилось в Ростове-на-Дону.