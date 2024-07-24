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Патриарх Кирилл лишил сана трех священнослужителей из Татарстана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Казанской епархии о лишении сана иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова и диакона Алексия Шаманина. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Православие в Татарстане».

Источник: РИА "Новости"

Иерей Егоров был обвинен в неповиновении своему епископу (13-е и 15-е правило Двукратного собора). Шаманина же лишили сана из-за нарушений 25-го и 17-го правил Святых Апостолов, которые связаны с разводом и повторным браком.

В феврале «Ъ-Казань» сообщал, что Виталия Беляева извергли из сана настоятеля Никольского храма в Куюках по решению церковного суда. Беляеву запретили служение из-за того, что он выдвигался на выборы. Также его уличили в нарушении 17-го, 25-го и 27-го правил Святых апостолов и 9-го правила Константинопольского двукратного собора. Эти положения запрещают рукоприкладство, клятвопреступление и блудодеяние.

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