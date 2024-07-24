Патриарх Кирилл лишил сана трех священнослужителей из Татарстана

В феврале «Ъ-Казань» сообщал, что Виталия Беляева извергли из сана настоятеля Никольского храма в Куюках по решению церковного суда. Беляеву запретили служение из-за того, что он выдвигался на выборы. Также его уличили в нарушении 17-го, 25-го и 27-го правил Святых апостолов и 9-го правила Константинопольского двукратного собора. Эти положения запрещают рукоприкладство, клятвопреступление и блудодеяние.