Собянин: День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

С 27 августа по 1 сентября пройдет первый Московский международный фестиваль молодежного кино «Высоко». Прием заявок для участия в нем уже стартовал и продлится до 5 августа. Оценивать представленные работы будет специальное зрительское жюри, в состав которого войдут не только именитые кинематографисты, но и молодые люди.