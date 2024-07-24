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Главные новости 24 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 24 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 24 июля 2024 года.

В Москве совершено покушение на офицера ГРУ

На севере Москвы в результате подрыва автомобиля пострадал офицер Минобороны Андрей Торгашев, которому оторвало ноги. Следствие рассматривает версию участия украинских спецслужб. Дело возбуждено по ст. 30 и 105 УК РФ — покушение на убийство.

Япония заявила протест России из-за санкций

Россия ввела бессрочный запрет на въезд 13 гражданам Японии, включая высокопоставленных представителей бизнеса. Япония считает эти меры неприемлемыми и заявила протест 24 июля. Правительство обещает защищать японские компании в России.

Захарова ответила на заявление Зеленского о завершении конфликта

Мария Захарова заявила, что риторика украинских властей о скорейшем завершении конфликта связана с электоральными циклами в США. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

Трамп подал жалобу на Харрис из-за денег Байдена

Штаб Трампа подал жалобу на Камалу Харрис, обвинив демократов в краже $91,5 млн, собранных на кампанию Байдена. Жалобу рассмотрит избирком США, возглавляемый назначенцем Трампа.

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить улики

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства по заданию организаторов, незадолго до ареста. Он находится в СИЗО с 1 апреля по обвинению в теракте.