Главные новости 24 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 24 июля 2024 года.
В Москве совершено покушение на офицера ГРУ
На севере Москвы в результате подрыва автомобиля пострадал офицер Минобороны Андрей Торгашев, которому оторвало ноги. Следствие рассматривает версию участия украинских спецслужб. Дело возбуждено по ст. 30 и 105 УК РФ — покушение на убийство.
Япония заявила протест России из-за санкций
Россия ввела бессрочный запрет на въезд 13 гражданам Японии, включая высокопоставленных представителей бизнеса. Япония считает эти меры неприемлемыми и заявила протест 24 июля. Правительство обещает защищать японские компании в России.
Захарова ответила на заявление Зеленского о завершении конфликта
Мария Захарова заявила, что риторика украинских властей о скорейшем завершении конфликта связана с электоральными циклами в США. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
Трамп подал жалобу на Харрис из-за денег Байдена
Штаб Трампа подал жалобу на Камалу Харрис, обвинив демократов в краже $91,5 млн, собранных на кампанию Байдена. Жалобу рассмотрит избирком США, возглавляемый назначенцем Трампа.
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить улики
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства по заданию организаторов, незадолго до ареста. Он находится в СИЗО с 1 апреля по обвинению в теракте.