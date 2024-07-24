Движение по Оке и Волге перекроют в Нижнем Новгороде: причина

«3000 спортсменов из 210 городов России и мира соберутся в Нижнем Новгороде и в восьмой раз переплывут крупнейшую реку Европы», — анонсировали событие организаторы заплыва.
Ограничительные меры на воде нужны для обеспечения безопасности пловцов. В прошлом году произошел инцидент, когда житель Дзержинска на гидроцикле едва не проехал по головам участников. С места происшествия он скрылся, однако позднее понес наказание.
В момент опасного маневра дзержинца никто из пловцов не пострадал, однако ситуация заставляет усилить меры безопасности.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Самарской области «Валдай» протаранил катер, который выплыл на судовой ход пассажирского судна. По данному факту возбуждено уголовное дело, а пять пострадавших получают медпомощь.