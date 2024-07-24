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Движение по Оке и Волге перекроют в Нижнем Новгороде: причина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля, ФедералПресс. Проведение восьмого заплыва X-WATERS Volga 2024 принесет ряд неудобств для владельцев маломерных судов на Оке и Волге. В субботу, 27 июля, с 12:00 до 17:00 закроют участок воды между Борским мостом, метромостом и канатной дорогой.

«3000 спортсменов из 210 городов России и мира соберутся в Нижнем Новгороде и в восьмой раз переплывут крупнейшую реку Европы», — анонсировали событие организаторы заплыва.

Ограничительные меры на воде нужны для обеспечения безопасности пловцов. В прошлом году произошел инцидент, когда житель Дзержинска на гидроцикле едва не проехал по головам участников. С места происшествия он скрылся, однако позднее понес наказание.

В момент опасного маневра дзержинца никто из пловцов не пострадал, однако ситуация заставляет усилить меры безопасности.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Самарской области «Валдай» протаранил катер, который выплыл на судовой ход пассажирского судна. По данному факту возбуждено уголовное дело, а пять пострадавших получают медпомощь.