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Волгоградец лишился Volvo из-за 600 штрафов за нарушение ПДД

Приставы арестовали иномарку волгоградца за 600 штрафов.

Источник: УФССП по Волгоградской области

Судебные приставы Волгоградской области арестовали автомобиль жителя Калачевского района, который не оплачивал штрафы за нарушения ПДД. А их у лихача накопилось немало. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, мужчина 600 раз превышал скорость и игнорировал дорожные знаки. Но платить за любовь к опасной езде автомобилист не собирался.

— Транспортное средство марки Volvo S60, принадлежащее должнику, обнаружено в Дзержинском районе Волгограда с помощью приложения «Мобильный розыск». Автомобиль изъят у владельца, — уточнили в ведомстве.

Машину передали на хранение. Если должник не погасит огромную задолженность, его «ласточку» продадут.