Волгоградец лишился Volvo из-за 600 штрафов за нарушение ПДД

Судебные приставы Волгоградской области арестовали автомобиль жителя Калачевского района, который не оплачивал штрафы за нарушения ПДД. А их у лихача накопилось немало. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, мужчина 600 раз превышал скорость и игнорировал дорожные знаки. Но платить за любовь к опасной езде автомобилист не собирался.