Появились кадры первых минут после подрыва машины на севере Москвы

Как написал mk.ru, мужчину зовут Андрей Торгашов, ему около 50 лет. Он родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, а потом переехал в Москву. Несколько лет назад мужчина служил в одной из секретных воинских частей.