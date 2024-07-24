Непрекращающиеся ливни и грозы сохранятся в Омской области до конца недели

В Омской области в пятницу и субботу, 26 и 27 июля, максимальная температура воздуха составит +30 градусов. В регионе сохранятся ливни и грозы. О том, какая погода будет в Омске 26 и 27 июля, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.