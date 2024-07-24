Непрекращающиеся ливни и грозы сохранятся в Омской области до конца недели

В Омской области в пятницу и субботу, 26 и 27 июля, максимальная температура воздуха составит +30 градусов. В регионе сохранятся ливни и грозы. О том, какая погода будет в Омске 26 и 27 июля, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на пятницу, 26 июля, температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, местами — до +20 градусов. На протяжении всего дня синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, а также грозу. Порывы ветра будут достигать 7−12 м/с, при грозе — 15−20 м/с.
Ночью в субботу температура воздуха будет в пределах +14…+19 градусов. Днем синоптики прогнозируют +22…+27 градусов. В регионе весь день ожидаются дожди и грозы. Скорость ветра достигнет 7−12 м/с, при грозе — до 20 м/с.