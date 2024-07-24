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Нижегородцам предлагают придумать названия безымянным скверам

Инициативы принимаются до 2 августа.

Жители Нижнего Новгорода могут предложить свои названия для безымянных скверов и бульваров до 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общественная палата Нижнего Новгорода предлагает жителям определить, чьим именем будут названы безымянные территории города. Предложить свои названия можно на сайте названиекместу.рф до 2 августа, заполнив специальную форму, в которой нужно кратко обосновать свою инициативу.

После сбора предложений будет проведено народное голосование. В октябре из них отберут десять вариантов, набравших больше всего голосов, и до конца октября в городскую администрацию будет внесена официальная инициатива о наименовании безымянных общественных пространств.