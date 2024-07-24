Утомляемость, боль в мышцах и головная боль: Нижегородские медики назвали первые симптомы гепатита

Желтый цвет лица, боли в животе и тошнота — именно так многие представляют себе проявления гепатита. Однако на самом деле эта болезнь долгое время может протекать совершенно бессимптомно. Как не пропустить первые симптомы, и чем опасен гепатит, «КП-Нижний Новгород» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова.
— Елена Геннадьевна, что такое гепатит?
— Гепатит — это воспаление печени, вызывающее разрушение клеток печени. Он может возникать в результате инфекции и неправильного образа жизни. Возникновению гепатита способствует злоупотребление алкоголем, жирной пищей и различные отравления, в том числе лекарственные. В зависимости от стадии различают острый и хронический вирусный гепатит. Острый гепатит — это стадия, при которой организм активно борется с инфекцией, стараясь удалить ее из организма. Острый гепатит возникает сразу после заражения и длится обычно в течение полугода. После этого, если выздоровления не произошло, гепатит происходит в хроническую стадию. Чаще всего это происходит с гепатитами В и С.
— Вы уже упомянули гепатиты В и С. А какие еще существуют виды заболевания?
— Существует пять основных вирусов гепатита A, B, C, D и E. Гепатиты типа В и С чаще всего приводят к хроническому течению болезни, а впоследствии могут стать причиной возникновения цирроза и рака печени. Заражение этими вирусами может происходить разными способами: при употреблении внутривенных наркотиков, при незащищенных половых контактах, при переливании крови, при нанесении татуировок и пирсинга, а также при совместном использовании острых предметов — маникюрных ножниц, бритвы, зубных щеток.
— Вы уже упомянули цирроз печени, возникающий вследствие хронического гепатита. Чем он опасен?
— При циррозе происходит замена клеток печени соединительной тканью, что приводит к тому, что печень перестает выполнять свои функции. Она больше не способна обезвреживать аллергены, яды и токсины, не может обеспечивать организм глюкозой,
не участвует в обмене жиров и синтезе гормонов.
— Какие симптомы гепатита существуют?
— В подавляющем большинстве случаев вирусный гепатит протекает скрыто и бессимптомно. Многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни. Они не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником заражения для других людей. Максимум, что может возникать это чрезмерная утомляемость, боль в мышцах и головная боль. Все эти симптомы говорят еще не о поражении печени, а о наличии вируса в организме. На более поздних стадиях уже появляются характерные симптомы: желтый цвет кожи, потемнение мочи, зуд кожи, сосудистые «звездочки» на коже. Могут возникать кровотечения из вен пищевода, появляются боли в животе, тошнота и рвота.
Чтобы вовремя распознать болезнь, важно регулярно сдавать специальные анализы. Для гепатита В — это определение поверхностного антигена (HBsAg). Для гепатита С — на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV). Эти анализы входят в программу ОМС и их можно сдать бесплатно, получив направление у участкового терапевта.
— Какие существуют меры профилактики? Как можно защититься от заражения?
— В качестве профилактики гепатитов А и Е важно использовать качественную питьевую воду, мыть овощи и фрукты, регулярно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. Для профилактики гепатитов В, С и D важно избегать общего пользования зубными щетками, бритвенными и маникюрными принадлежностями, избегать случайных половых связей и употребления инъекционных наркотиков, тщательно выбирать стоматологическую клинику и использовать только стерильные инструменты при пирсинге и нанесении татуировок. Однако полностью от заражения никто не застрахован, поэтому так важно регулярно делать скрининг.