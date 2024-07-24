Утомляемость, боль в мышцах и головная боль: Нижегородские медики назвали первые симптомы гепатита

— В подавляющем большинстве случаев вирусный гепатит протекает скрыто и бессимптомно. Многие инфицированные даже не подозревают о своей болезни. Они не только не лечатся сами, но и неосознанно могут стать источником заражения для других людей. Максимум, что может возникать это чрезмерная утомляемость, боль в мышцах и головная боль. Все эти симптомы говорят еще не о поражении печени, а о наличии вируса в организме. На более поздних стадиях уже появляются характерные симптомы: желтый цвет кожи, потемнение мочи, зуд кожи, сосудистые «звездочки» на коже. Могут возникать кровотечения из вен пищевода, появляются боли в животе, тошнота и рвота.