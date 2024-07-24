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Свет вернули жителям левого берега Воронежа

Речь идет о горожанах, проживающих в микрорайоне «Электроника».

Источник: Комсомольская правда

Как сообщалось ранее, накануне, 23 июля, свет исчез более, чем на десяти улицах Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа.

Без света оставался и роддом на улице Остужева, 29. Беременным женщинам приходилось обходиться без лифта. Кроме того, из-за отсутствия электричества они не могли сделать важные анализы.

Причиной аварии стало повреждение участка линии электропередач. Специалисты «Воронежской горэлектросети» ремонтировали ЛЭП. Некоторых потребителей на время работ переключили на резервные линии.

— В настоящий момент все потребители в микрорайоне «Электроника» запитаны, — сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе «Россетей».

ЖКХ